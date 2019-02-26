وزير الأوقاف: تحرير محاضر للمتسولين على أبواب المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير - علاء أحمد:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ التسول جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية لتحرير محاضر للمتسولين على أبواب المساجد، لأن هذا المظهر لا يليق بمصر.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة "ذُل السؤال"، التي عقدت مساء الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن بعض الفقهاء أكدوا أن الشخص إذا أخرج زكاة ماله دون أن يتحرى إلى من تخرج، فلن يثاب عليها.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة ثابتة عقب صلاة المغرب بمسجد الحسين، كل يوم ثلاثاء؛ للحديث عن القضايا المعاصرة التى تهم المجتمع المصري.