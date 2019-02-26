محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير - علاء أحمد:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ التسول جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية لتحرير محاضر للمتسولين على أبواب المساجد، لأن هذا المظهر لا يليق بمصر.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة "ذُل السؤال"، التي عقدت مساء الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن بعض الفقهاء أكدوا أن الشخص إذا أخرج زكاة ماله دون أن يتحرى إلى من تخرج، فلن يثاب عليها.
وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة ثابتة عقب صلاة المغرب بمسجد الحسين، كل يوم ثلاثاء؛ للحديث عن القضايا المعاصرة التى تهم المجتمع المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: تحرير محاضر للمتسولين على أبواب المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.