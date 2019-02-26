محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور طارق شعبان، المدرس بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة، للعمل مديرًا لمرصد الأزهر للغات الأجنبية.
ويأتي تعيين "شعبان" خلفًا للدكتور محمد عبد الفضيل.
وقال بيان للأزهر، إن القرار يأتي ذلك ضمن حركة التغييرات التي أجراها الإمام الأكبر بالمشيخة خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين طارق شعبان مديرًا لمرصد الأزهر للغات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.