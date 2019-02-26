شكرا لقرائتكم خبر عن يد «أبوالضياء» تحول الخردة لنماذج فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحمد أبو الضياء، 49 عاما، موظف عادى بهيئة النقل العام، إلا أن لديه موهبة خاصة منذ الصغر تميزه وتجعله واحدًا من «غير العاديين».

يهوى أحمد أبو الضياء منذ صغره إعادة تدوير الخردة ومخلفات البيئة، وتحويلها فى عمل نماذج مصغرة مصنعة يدويا إلى قطارات قديمة أو مراكب أو أتوبيسات. يقول أحمد: «بدأ شغفى بصناعة النماذج من الخردة منذ مرحلة الطفولة، قبل ثلاثين عامًا تقريبًا. بدأت بمحاولة تشكيل علب الكرتون لتحويلها إلى قطارات أو مراكب أو طائرات».

تلقى أحمد دعمًا كبيرًا من أشقائه، وخصصت له أسرته غرفة صغيرة فى المنزل لبناء النماذج، وساعدوه فى توفير أنواع مختلفة من علب الصفيح التى يستخدمها فى صناعة النماذج. تطورت هواية أحمد حتى كوّن- منذ عشر سنوات- داخل بيته ورشة خاصة لإنتاج النماذج ويقوم فيها بتقطيع الخردة وتشكيلها وتحويلها إلى الأشكال المصغرة. ويتابع أن مدير متحف فى أيرلندا ووزيرة النقل البريطانية طلبا منه مجموعة نماذج لقطارات تاريخية مميزة، منها قطار يعرف باسم «قطار نيكسون».

يستخدم أحمد النحاس والحديد والخشب والإكريليك فى نماذجه الفنية. أما الزجاج فيقول إن تشكيله صعب وكذلك الخزف. مضيفًا أن الصعوبات التى تواجهه هى عملية تسويق النماذج، خاصة أنه صعب على كثيرين شراء الخردة، بالرغم من جمالها عند تحويلها لتلك النماذج.

يحلم أحمد بامتلاك محل للعب الأطفال «الواقعية» من خلال النماذج التى يصنعها، وينهى حديثه: «معظم أغنياء العالم يحبون اقتناء أشكال واقعية من السيارات أو القطارات».