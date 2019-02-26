شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تعلن جائزة «زويل» وتطلق اسمه على «مدرج» في الاحتفال بمولده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن جامعة دمنهورقامت بإطلاق اسم العالم الراحل أحمد زويل، على أكبر مدرج طلابى بكلية العلوم بالجامعة، كما أعلنت الجامعة عن إنشاء جائزة لأفضل باحث بإسمه.

جاء ذلك خلال احتفال الجامعة دمنهور بذكرى ميلاد العالم الدكتور أحمد زويل، فى مدرج كلية التربية بالجامعة بحضور السيدة نانا زويل، شقيقة العالم الراحل، الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة غادة غتورى، القائم بأعمال عميد الكلية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأهدى «المحافظ» شقيقة العالم الراحل ميدالية تذكارية ووسامًا تقديرًا لجهود العالم ، كما أهداها رئيس جامعة دمنهور درع الجامعه وقدم لها صورة العالم أحمد زويل مرسومة بأيدى طلبة كلية العلوم، ومن جانبها أهدت شقيقة الدكتور زويل مجموعة من أهم الكتب العلمية للعالم المصرى أحمد زويل لكل من المحافظ ورئيس الجامعة.

وفى كلمته طالب «المحافظ» الطلاب بأن يحذوا حذو العالم المصرى أحمد زويل ويتخذوه قدوة ومثلاً ونبراساً يحتذى به فى حياتهم ومشوارهم العلمى.