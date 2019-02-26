شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لإقامة مهرجان القاهرة للإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تجري الهيئة الوطنية للإعلام استعداتها لعودة إقامة مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة الذي يعتبر ملتقى إعلاميا عربيا كبيرا «لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف قضايانا الإعلامية العربية المشتركة، ولتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك. وبحسب بيان، تتم المناقشة والتنسيق بين قطاعات الوطنية للإعلام حول جميع الإمكانيات والمعايير لإقامة المهرجان الذي يُعتبر ساحة للمنافسة يُظهرون فيه المبدعون من مختلف الدول العربية خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم في مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذي يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجي والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية المختلفة.

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