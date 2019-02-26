شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يفتتح قسمًا قنصليًا لخدمة المواطنين بمقر البعثة في جنيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، افتتح الثلاثاء، قسما قنصليا بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، الثلاثاء، أن افتتاح «شكري» للقسم القنصلي يأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصُل مع أبناء الوطن في الخارج، وحرصها على تسيير أمورهم من خلال تقديم الخدمات القنصلية لهم ولأسرهم إيمانًا بدورهم الهام والملموس في إبراز وجه مصر الحضاري في الخارج، وكذلك استجابةً لطلبات أبناء الجالية المصرية. وتفقّد وزير الخارجية مقر القسم القنصلي، واطلع على الخدمات المختلفة التي سيقوم بتقديمها إلى المواطنين.
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