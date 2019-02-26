شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توافق على إنشاء مجمع أديان في الجمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، بتشكيل لجنة تنسيقية تضم محافظة القليوبية ووزارات الآثار والسياحة والآثار، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، لإعداد تقرير حول تطوير منطقة القناطر الخيرية على أن توافي اللجنة بتقريرها خلال شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، بمجلس النواب، وبناء على اقتراح النائب عادل منصور عامر، بشأن مخاطبة الجهات المعنية في شأن صيانة الأماكن السياحية بالمدينة، والتي قال النائب إنها تعاني الأهمال الشديد.

كما وافقت اللجنة على طلب النائب عادل منصور، بشأن إنشاء مجلس أمناء برئاسة المحافظ وعضوية جهات الولاية بالإضافة إلى ممثلي البرلمان لبحث الملف ووضع توقيتات لتطوير المنطقة بالكامل.

من جانبه قال ممثل وزارة الآثار، إن محافظة القليوبية تضم 10 أثار تقع تحت مسؤولية الوزارة، أما الحدائق والشوارع فتقع تحت مسؤولية المحليات، مشيرًا إلى أن هناك أعمال صيانة مستمرة من جانب وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية فيما يتعلق بقناطر محمد على، فيما أشار ممثل هيئة التنمية السياحية، إلى أن هناك مخطط متكامل لتطوير المنطقة أعدته وزارة السياحة، وتم عرضها على الجهات المعنية

ووافقت اللجنة على إنشاء مجمع أديان بمنطقة الجمالية، بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى جاب الله.

كما وافقت اللجنة على إقامة فرع لكلية الطب جامعة المنصورة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات التي طالب بها ممثل جامعة المنصورة بشأن تطوير بعض المستشفيات التابعة.