شاهد ..خطبة الأوقاف بلغة الإشارة للصم والبكم عن البناء الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع. أكدت وزارة الأوقاف،على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين،وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة. لمشاهدة نص الخطبة بلغة الاشارة للصم والبكم





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