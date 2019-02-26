شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بفرع البنات بتكلفة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعمال التطوير بفرعى البنين والبنات، في إطار الخطة الاستراتيجية للنهوض بالجامعة على كافة المستويات، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ، والأمين العام للجامعة ، ولفيف من العمداء وأساتذة الجامعة والمهندس إبراهيم صابر، نائباً عن محافظ القاهرة.

افتتح فضيلة رئيس الجامعة، بوابة فرع البنات الجديدة، "البوابة الحضارية"، وبوابة فرع البنين الجديدة بجوار كلية التربية بنين، موضحًا أن التكلفة النهائية لهذا المشروع وصلت إلى 10 ملايين جنيه، وتم تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير العلمية والهندسية، بهدف تسهيل عملية دخول الطلاب والطالبات، كما تم افتتاح الطريق الجديد بين كليتي تجارة وكلية العلوم بفرع الجامعة للبنات بالقاهرة.

كما شارك بحملة التبرع بالدم، التي تنظمها "رابطة أزهرى من أجل مصر"، لمصابى قوات الشرطة والقوات المسلحة، وذلك تحقيقا للدعم المتبادل بين الجامعة والقوات المسلحة المصرى، وتوجه فضيلته بكلمة حث الطلاب خلالها على المشاركة الإيجابية، مؤكدًا ثقته التامة فى أبناء الأزهر، بضرب المثل والقدوة لبقية شباب وطنهم، لما يتمتعوا به من أخلاق وقيم الانتماء وحب الوطن.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجولة، أهمية الدور المجتمعى المهم التى تقدمه الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك من خلال مستشفياتها الجامعية، وقوافلها الطبية والخدمية التي تجوب محافظات الجمهورية، موضحًا أن الجامعة لديها 6 مستشفيات علي مستوى الجمهورية من بينها، مستشفى الحسين ومستشفى سيد جلال ومستشفى الزهراء، مضيفاً أن مستشفى الحسين تستقبل 3000 حالة بشكل يومى، وتقدم فيها الخدمات الطبية والرعاية الصحية مجانًا.

وتابع أن جامعة الأزهر حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، من بين 15 جامعة أفريقية استقبلت الوفد الإفريقي لتقييم الجامعات، مشيرا إلى أن اتحاد الجامعات الأفريقية يعقد مؤتمراً كل عامين تستضيفه هذا العام جامعة الأزهر.

وتابع قائلاً، إن جامعة الأزهر تستضيف الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، والذي سيتم إقامته لأول مره فى جامعة الأزهر منتصف مارس القادم ، ويأتي ذلك تزامناً مع حصول مصر على رئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لها خلال اجتماع القمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الشهر الجاري.

من جانبه بين نائب محافظ القاهرة أهمية التعاون المتبادل بين جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة في خدمة المجتمع والبيئة، مشيرًا إلى أنه يجب عمل ندوات وحملات بالاشتراك بين المحافظة والجامعة في الخدمة المجتمعية لبعض المناطق مثل منطقة المرج وعزبة الهجانة وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى تلك الخدمات.

قال الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إن السبب في عمل تلك المنشآت، هو تطوير بنية الجامعة وتسهيل حركة الطلاب والطالبات، وتجنب تكرار حوادث الطرق أثناء دخول وخروج الطلاب، وأضاف أن المحافظة تعاونت بهذا الشأن في عمل المطبات الضوئية أمام بوابات الجامعة، وذلك للحفاظ علي أرواح الطلبة والطالبات.

وأضاف أن تحت رعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم التوجه بخطاب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر لعمل كوبري مشاة لعبور الطلاب من طريق النصر إلى الجامعة، وتم قبول الطلب وتقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بإنشائه في الوقت الحالي.