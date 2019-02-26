شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر: دماؤنا فداء لمصابى العمليات الإرهابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، أن دماؤنا فداء لمصابى العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال تبرعه بالدم اليوم خلال مشاركته بحملة "شريان الأزهر" التى تنظمها رابطة "أزهرى من أجل مصر" بالتعاون مع فريق EPSF-Azhar بكلية الصيدلة برعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وأوضح البدويهى، أن هذه الحملة للتبرع بالدم نهدف من خلالها لتأكيد أن بذل الدماء فى سبيل إنقاذ أرواح مصابى العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة واجب علينا جميعا خاصة وأن من بين هؤلاء الأبطال من فقد حياته فداءً للوطن، ولكى ننعم نحن بالأمن والأمان.

جدير بالذكر أن حملة التبرع بالدم انطلقت أمس الاثنين بفرع البنين بمدينة نصر ثم انتقلت اليوم إلى حرم فرع البنات وقد لاقت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا، وكان فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، قد توجه بكلمة للطلاب والطالبات –خلال فعاليات افتتاح الحملة - حثهم فيها المشاركة الإيجابية والتبرع بالدم لمصابى العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة.