شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 155 براءة اختراع للمصريين خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى مؤشر البحث العلمى لشهر فبرايو الجارى، معلنة 155 براءة اختراع حصل عليها مخترعون مصريون خلال عام 2018 من مكتب براءات الاختراع المصرى، التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بزيادة قدرها 55 % عن 2017.

وكان عدد البراءت 100 براءة اختراع صادرة للمصريين عام 2017، وقد بلغ عدد براءات الاختراع الصادرة لغير المصريين 535 براءة اختراع لعام 2018 وبلغ اجمالى براءات الاختراع الصادرة من المكتب 690 براءة اختراع .

ومؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً