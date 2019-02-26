شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نجاح تجربة "الحى المتنقل" بالزمالك وجار تعميمها لتسهيل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن العاصمة كانت لها الريادة فى تطبيق نموذج "الحى المتنقل" من خلال جهاز التابلت كإحدى التجارب العملية المستحدثة التى أطلقتها المحافظة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لتقديم عدد من الخدمات المحلية الضرورية وتبسيط إجراءاتها وصولاَ لأقرب مكان للمواطن وتوفيرها دون حاجة طالب الخدمة لتحمل عناء الذهاب إلى مقر الحى وتوفيراَ للوقت بدلاَ من الانتظار طويلاَ لإنهاء الخدمة، مشيراَ إلى أن انتهاج هذه القنوات البديلة والمبتكرة بعيداَ عن الروتين فى تقديم أفضل مستوى للخدمات العامة وتحقيق راحة المواطنين فى الحصول على الخدمة يأتى فى إطار رؤية مصر المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإدارى الشامل وتطوير الخدمات الحكومية بما يليق ويلاقى رضا المواطن.

وأشاد المحافظ بنجاح تجربة التابلت والحى المتنقل والتى انطلق تطبيق مرحلتها الأولى بحى غرب القاهرة فى تقديم أكثر الخدمات المحلية التابعة لإدارات بالأحياء طلباَ من المواطنين وهى ثلاث خدمات ( المحلات ـ والإعلانات ـ والإشغالات ) ، مؤكداَ انه سيتم تعميم تطبيق التجربة الجديدة بكافة أحياء القاهرة بمجرد الانتهاء من عمل تقييم شامل لنجاح التجربة فى تحقيق أهدافها ومدى استحسان وقبول المواطن لها فى باقى الخدمات المقدمة من الأحياء.



من جانبه أكد المهندس سيد البدرى مستشار المحافظ للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال أن مشروع تحسين الخدمات العامة والذى تنفذه محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والوكالة الألمانية GIZ يهدف الى تطوير كافة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقدمى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتجريب قنوات مبتكرة ومتنقلة للتسهيل على المواطنين، بالإضافة الى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة والوسائل الحديثة فى كيفية الحصول عليها.



وعن مدى نجاح التجربة فى مرحلتها الأولى بحى غرب القاهرة أشار اللواء هشام خشبة رئيس الحى أن تجربة التابلت الجديدة حققت هدفها الأساسى فى تسهيل رحلة المواطن فى الحصول على الخدمة وتجنب مشقة الذهاب والتردد على مبنى الحى لإنهاء الخدمة، وتوفيراَ لوقت الانتظار الطويل ، حيث قام عدد من موظفى الإدارات المختلفة المميزين وأصحاب الخبرات بمراجعة إجراءات الخدمات المستهدفة من التجربة فى مرحلتها الأولى، والعمل على تبسيطها كى تتناسب مع القنوات البديلة والمبتكرة الجديدة ، وتم توريد أجهزة التابلت التى ستنطلق بها التجربة وتم تحميل نظام التشغيل التابع لوزارة التخطيط عليها ، وتم الانتهاء من ربط جميع إدارات الحى المعنية بهذه الخدمات ، وألحقنا بها طابعات صغيرة الحجم بحيث يتمكن الموظف من طباعة نموذج التجديد فى الحال وتسليمه للمواطن فى مكانه وأن معظم هذه الخطوات والاستعدادات تمت بالتنسيق ومساعدة فريق عمل مشروع " تحسين الخدمات العامة " التابع للوكالة الألمانية GIZ، مؤكداَ أن تجربة "الحى المتنقل" لاقت استحسان وقبول ملحوظ من مواطنى الحى بمختلف مناطقه خاصة بالزمالك وجاردن سيتى ومناطق وسط القاهرة.