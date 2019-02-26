شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة لتمساح صغير بالمهندسين.. وهيئة نظافة الجيزة: مش عندنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لتمساح صغير بجوار أكياس لجمع القمامة، قائلين إن عمال النظافة عثروا عليه حى أثناء أعمال النظافة، بمنطقة المهندسين دون أن يحدد المكان بالضبط.

ومن جانبها نفت هيئة نظافة الجيزة عثور عمال نظافة الهيئة على أى تماسيح، وأنه من الممكن أن يكون هذه الصورة من محافظة أخرى.











