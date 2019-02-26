شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بعد إخلائه لوجود تصدعات وشروخ فى بولاق الدكرور دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار عقار مكون من 4 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما تم إخلائه من السكان بالكامل لظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقار ايل للسقوط فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.
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