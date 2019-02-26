شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس ألبانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إلير ميتا رئيس دولة ألبانيا، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألبانى إلير ميتا، غدا الأربعاء، البرلمان المصرى، على أن تعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، استقبلت أمس الاثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى.