شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس ألبانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إلير ميتا رئيس دولة ألبانيا، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الألبانى إلير ميتا، غدا الأربعاء، البرلمان المصرى، على أن تعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، استقبلت أمس الاثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس ألبانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.