محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع إنشاء محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائري الإقليمي ودائري الزقازيق- السنبلاوين، من أعمال المنفعة العامة.
وأوضح القرار أن الطريق الذي أُعتبر من أعمال المنفعة العامة يصل طوله إلى 20 كيلومتر وعرضه 60 مترًا.
ونص القرار الذي حمل رقم 359 لسنة 2019 على "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائري الإقليمي، ودائري الزقازيق، وطريق الزقازيق / السنبلاوين، مرورًا بالزنكلون - بني شبل - كفر الأشراف حتى القنايات، بطول حوالي 20 كيلو مترًا وعرض حوالي 60 مترًا، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمال والكشوف المرفقة".
وصدرت موافقة وزارة الزراعة على نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع في 27 يونيو من العام الماضي، بحسب المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الوزراء.
وفيما يلي النص الكامل للقرار، مُرفق بالخرائط الدالة على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط وأسماء الملاك.. قرار حكومي بنزع ملكية أراضٍ لإنشاء محور شرق الدلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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