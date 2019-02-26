"كنت مغلول".. فيديو متداول لاعترافات قاتل الأنبا إبيفانيوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يظهر فيه الراهب المجرد وائل سعد تواضروس -أشعياء المقاري سابقًا- أثناء اعترافه بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، بالاشتراك مع الراهب فلتاؤوس المقاري.

وقال وائل سعد في الفيديو المتداول: "أنا اللي ضربته.. فلتاؤوس غلبان خالص، أنا كنت مغلول أكتر منه".

وتابع: "نزل (الأنبا إبيفانيوس) ووقفت ورا الشجرة جنب البورجيلا ورحت ضربته.. هو نظره ضعيف مكانش يقدر يشوفني، ولابس نضارة".

وأشار الراهب المجرد إلى أنه "ضرب الأنبا إبيفانيوس 3 ضربات أسفل رأسه بالحديدة"، لافتًا إلى أن "الأحد اللي قبل الحادثة، نزلت أنا وفلتاؤوس للأنبا لكن ملقيناهوش".

ولم يتسن لمصراوي التحقق من صحة الفيديو المتداول.

كانت محكمة جنايات دمنهور، أحالت أوراق المتهمين في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، إلى مفتي الجمهورية، يوم السبت الماضي.

والمتهمان في القضية هما وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقارى قبل تجريده من الرهبنة، والراهب فلتاؤس المقاري.

ووقعت الجريمة في يوليو من العام الماضي داخل دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون.