وزيرة البيئة توقع بروتوكول إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات الصلبة.
حضر التوقيع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وجانب من قيادات الهيئة العربية للتصنيع.
جدير بالذكر، أن هناك ما يقرب من 80% من المخلفات يعاد تدويرها، سواء كانت مخلفات عضوية أو غير عضوية.
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