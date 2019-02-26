رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير بفرعي البنات والبنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أهمية الدور المجتمعي التي تقدمه الجامعة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك من خلال مستشفياتها الجامعية، وقوافلها الطبية والخدمية التي تجوب محافظات الجمهورية.

جاء ذلك - خلال افتتاح المحرصاوي اليوم الثلاثاء، البوابة الحضارية الجديدة بفرع البنات وبوابة فرع البنين ، في إطار الخطة الاستراتيجية للنهوض بالجامعة على كافة المستويات ، بحضور نواب رئيس الجامعة ونائب محافظ القاهرة المهندس إبراهيم صابر.

وقال رئيس الجامعة، إن التكلفة النهائية لهذا المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وتم تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير العلمية والهندسية، بهدف تسهيل عملية دخول الطلاب والطالبات، كما تم افتتاح الطريق الجديد بين كليتي تجارة وكلية العلوم بفرع الجامعة للبنات بالقاهرة.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة أهمية التعاون المتبادل بين جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة في خدمة المجتمع والبيئة، مشيرا إلى أنه يجب عمل ندوات وحملات بالاشتراك بين المحافظة والجامعة في الخدمة المجتمعية لبعض المناطق التي تحتاج إلى تلك الخدمات.

بدوره قال الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إن السبب في عمل تلك المنشآت، هو تطوير بنية الجامعة وتسهيل حركة الطلاب والطالبات، وتجنب تكرار حوادث الطرق أثناء دخول وخروج الطلاب، مشيدا بتعاون المحافظة في عمل المطبات الضوئية أمام بوابات الجامعة، وذلك للحفاظ على أرواح الطلبة والطالبات.​