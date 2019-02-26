أخبار مصر | البيئة توقع برتوكول تعاون لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيئة توقع برتوكول تعاون لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، بمقر بيت القاهرة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن إنشاء محطات وسيطة للمخلفات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأشادت وزارة البيئة بقصة نجاح احدى الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية في المشاركة المجتمعية في مجال ادارة المخلفات، حيث أكد استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية التابع لوزارة البيئة أن من أهم تلك التجارب قصة نجاح مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية فى تنفيذ مبادرة جمع وفصل المخلفات السكنية من المنبع بمدينة طنطا.

بدأت التجربة بالتعاون بين المؤسسة وفرع جهاز شئون البيئة بالغربية بحملات توعوية بين طلاب المدارس وطلاب الكليات بجامعة طنطا بمشاركة اتحاد الطلبة، بالإضافة الى حملات طرق أبواب المنازل والمحلات للتوعية بأهمية فصل المخلفات من المنبع فى كيسين مختلفين وإزالة مراكز التجميع للقمامة بحى ثان طنطا وتشجير مكان المقالب.

كما طورت المؤسسة دورها في الجمع الفعلى للمخلفات حيث وصل عدد الوحدات السكنية المشتركة من 100 وحدة ببداية المبادرة إلى 2000 وحدة، مع استمرار حملات التوعية ليتم الجمع من باب الشقة بانتظام بقيمة اشتراك رمزية مع توفير عدد من الأكياس لفصل المخلفات، واستمرارا للمبادرة تمتلك المؤسسة حاليا عدد من العمالة وعدد 4 تروسيكل وعربية نقل قلاب لجمع ونقل المخلفات السكنية من الوحدات، كما تم بالتعاون مع المحافظة التعاقد مع مقلب دفرة العمومى لتجميع تلك المخلفات واستئجار مخزن لجمع وفرز المخلفات الصلبة بمساحة 160 متر.

وتتعاون وزارة البيئة مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وبناء القدرات فى مجال إدارة المخلفات ومنها برامج لتعزيز الوعى المجتمعى وتشغيل وصيانة المدافن المحكومة للمخلفات البلدية، وتخزين المخلفات وجمعها ونقلها وتأثيراتها البيئية، إلى جانب تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى ومشاركة القطاع الخاص.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة البيئة لتحقيق المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى والشباب والقطاع الخاص للتوعية بمنظومة النظافة العامة والنهوض بها، وتشجيعا لدور الجمعيات الأهلية فى المشاركة في حل المشكلات المجتمعية، واستمرارا لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات بعدد أربع محافظات ( كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا).