أخبار مصر | وكيل مجلس النواب: بيان الأزهر بشأن الإخوان تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل مجلس النواب: بيان الأزهر بشأن الإخوان تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، البيان الذي أصدره الأزهر الشريف باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تحرض على الإرهاب والعنف واستهداف الآمنين، مؤكدا أنه بيان تاريخي ينحاز ويتضامن مع الشعب المصري ويكشف حقيقة الجماعة الإرهابية المضللة.

وقال "وهدان"، في بيان له، إن الأزهر كشف خطورة سلوك الجماعة الارهابية على مصر وانها تسير على خطة تنظيم داعش الارهابي الذي عاث في الارض فساداد مشيرا إلى أن لا يشك اي عاقل في مصر أن جماعة الاخوان كانت وراء عشرات التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استهدفت أمن وسلامة وطننا الغالي، مُطالبًا بضرورة تكاتف المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسهم الأزهر الشريف من أجل توضيح حقيقة جماعة الاخوان وجوه وإفسادهم في مصر،مضيفا أنه من الواجب الديني التصدي لكل الجماعات المنحرفة والمضلة التي تستخدم الدين من أجل تحقيق مصالح ومكاسب سياسية.

وذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثًا أن تهدد أمننا وأماننا وأن الواجب على كلّ فردٍ يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، فحبُّ الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البراقة، والشعارات المُزيَّنة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحريٌّ بكلّ فردٍ في المجتمع أن يُظهر حبّه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة والحرص على سلامة ممتلكاته، وأن يؤدّي مهامّه ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدّراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين.