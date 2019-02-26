مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.
وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.
وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح ابيض، 2 دراجة بخارية، مقهي، 8 مستأنف، 3 مخالفة، 13 غرامة، شقة مفروشة، 2 مسجل شقي خطر، 47 جزئي، 2 جناية، 2 مخدرات، 920 جنية مبالغ مالية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 245 كرسي، 27 ترابيزة، 2 ثلاجة، 7 ميزان، 3 عربة يد، 4 أسطوانة، 6 تابلوة، حلة ونش، 2 برويطة، 2 كوريك، 2 غلق وتشميع، ميزان، 4 استاند، 4 ترولي، 2 أسطوانة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.
ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
تمكن جهاز الكسب غير المشروع تحت رئاسة المستشار عادل السعيد، وإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، من إنعاش الخزانة العامة للدولة بما يقرب من 13 مليار جنيه فضلا عن استرداد عشرات قطع الأراضي في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مدار ثلاثة سنوات ماضية من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة وفقا لتعديلات قانونى الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بإحالة كافة طلبات التصالح التي توافق عليها للجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإنفاذها، ثم اتخاذ إجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الوكلاء المعيينون من قبل الكسب غير المشروع لإدارة الأموال المتحفظ عليها ساهموا خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التى كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجهاز وبعض الجهات الأخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية نظير إدارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لإدارة تلك الأموال تتعفف عن تحصيلها وتكتفى فقط بمرتباتها.
من ناحية أخرى حذر جهاز الكسب غير المشروع، إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية والعامة من تخلف موظفيها عن تقديم إقرارات الذمة المالية لهم المتأخرة وذلك قبل يوم 1 مارس القادم .