البابا تواضروس يزور متحف الطفل بمصر الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطيرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، متحف الطفل التابع لمركز الطفل للحضارة والإبداع بجمعية مصر الجديدة.

واستقبل البابا تواضروس الثاني الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية، الذي اصطحب البابا في جولة بالمتحف ثم تفقد معرض اللوحات الفنية التي رسمها الأطفال الموهوبين من أعضاء برنامج الرسم بالمتحف، ووصل بعدها إلى مبنى المسرح حيث ألقى سكرتير جمعية مصر الجديدة كلمة ترحيب بالبابا.

رافق البابا في الزيارة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي.

وعرضت أنشطة المركز للأطفال الموهوبين وكذلك ذو الاحتياجات الخاصة، الذين قدموا عرضاً نال إعجاب الحاضرين، وبعدها وزع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بعض الهدايا على الأطفال الحضور، والتقط صورًا تذكارية معهم ثم ألقى عليهم كلمة مناسبة.

سجل البابا تواضروس الثاني، كلمة في دفتر كبار الزوار، قال فيها: "الطفولة نصف الحاضر وكل المستقبل.. سعدت جدًا بزيارة هذا المتحف بكل ما فيه من حضارة وإبداع ورحلة الزمن قديمًا وحديثًا ومستقبلًا، سعدت بكل الاهتمام الذي رأيته في وجوه المسؤلين وهم يستقبلون الأطفال، أمل مصر، تحياتي وخالص تقديري ودمتم دائمًا في خدمة مصر وأطفال مصر".

واختتم الحفل بتبادل الهدايا بين قداسة البابا والدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية.