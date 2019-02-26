بـ100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يطلق برنامجا اجتماعيا للقرى الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن إطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة المجتمع في مجالات عديدة.

ونص البيان الصادر عن نادي بيراميدز على: "انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة؛ تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة، تشمل: التعليم، الصحة، والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا، ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام".

كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي، إنشاء ملاعب في القرى والنجوع؛ لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

وأكد النادي أنه جرى رصد ميزانية خاصة قدرها "مائة مليون جنيه مصري"؛ لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ودعا نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج، أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري، أن يتواصل مع إدارة النادي.