"الأعلى للإعلام": فتح تحقيق في مخالفات البرامج الرياضية ويؤكد العقوبات صارمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بدء التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها البرامج الرياضية خلال الأيام الماضية التي تجاوزت حدود الرأي وحقوق النقد.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تابع ببالغ قلق التراشق اللفظي والحوارات المتدنية التي تدور في عددٍ من البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية، مؤكدا اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التي وقعت في برامج الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل.

وأكد المجلس أن اللجان المختصة تقوم حالياً بالتحقيق في هذه المخالفات التي سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعاً لتكرارها.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل، مشددا على أنه لن يتردد في استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانوناً لإلزام الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الجماهير حفاظاً على القيم والأخلاق الرياضية باعتبارها الركن الأساسي من أركان الرياضة.

وطالب المجلس النقاد الرياضيين بتحمل مسئولياتهم التاريخية أمام الوطن، وضرورة ضبط الإيقاع العام للمشهد الرياضي والبعد عن أية مشاركة تحث على الكراهية والتطرف في التشجيع، نظراً لانعكاس التلاسن والتراشق اللفظي بالسلب على الجماهير.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة في أن مشجعي الرياضة يتمتعون بالوعي والأخلاق الرياضية العالية وهم على مستوى المسئولية، ويتفهمون أن المناخ المحيط بالمسابقات الرياضية لابد وأن يتغير للأفضل، موضحا أن المجلس لا يريد أن تتكرر المشاحنات والملاسنات بين الأندية في مصر.

وأكد المجلس، ضرورة تحسين المناخ الرياضي العام استعداداً لتنظيم واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر.