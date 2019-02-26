رئيس ألبانيا يصل القاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل بوجار نيشاني، رئيس دولة ألبانيا، مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء؛ في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من كبار المسئولين؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ويشهد الرئيس الألباني، إبرام العديد من الاتفاقيات بين الدولتين في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، ويزور الرئيس الألباني، غدا الأربعاء، البرلمان ويعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة بين الدولتين.

تأتي الزيارة في أعقاب زيارة رئيس مجلس النواب لدولة ألبانيا، عقدت جلسة بالبرلمان لمناقشة العديد من النقاط وكان من أهمها ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تشجيع السياحة والمساهمة في عودتها وإقامة العديد من الرحلات لمعرفة تاريخ الحضارة المصرية الفرعونية القديمة.

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