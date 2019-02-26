جولة مفاجئة لرئيس "السكة الحديد" بخط القاهرة/ شبين القناطر/ 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أجرى رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة مستقلا الموتور الخاص بالمرور والتفتيش للمرور على خط القاهرة/ قليوب/ شبين القناطر حتى محطة 23 يوليو ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الخطوط الفرعية.

وتفقد رئيس الهيئة، بحسب بيان، عددا من المحطات والمزلقانات وأبراج وبلوكات التشغيل الخاصة بحركة سير القطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة الخط وتجديدات السكك لمسافة 6 كم على خط قليوب/ شبين القناطر، ومسافة 9 كم على خط شبين القناطر/ 23 يوليو، فضلا عن تجديد 4 محطات على خط قليوب/ شبين القناطر وعدد 6 محطات على خط شبين القناطر/ 23 يوليو وإنشاء الأسوار بطول 13.5 كم للمحافظة على أملاك الهيئة.

كما تفقد رسلان عددا من المزلقانات الواقعة على خط قليوب/ شبين القناطر للتأكد من وسائل الاتصال بالمزلقانات وإجراءات السلامة المتبعة في حالة حدوث أي عطل مفاجئ، ومناظرة العاملين بالتشغيل للتأكد من القيام بواجباتهم وتنفيذ إجراءات السلامة، كما قرر مكافأة أحد العمال ويدعى عبد الله محمد براد إشارات لتفانيه في العمل وتنفيذ إجراءات السلامة.