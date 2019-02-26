مثل المشروبات.. رئيس "الناشرين" يكشف عن ماكينة جديدة لإصدار الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عقدت ظهر اليوم، الجلسة العلمية الثانية علي هامش مؤتمر "مستقبل الكتاب.. المطبوع - الرقمي - التفاعلي" بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدارها سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وأعلن الناشر سعيد عبده، أن معرض كتاب باريس هذا العام يقدم للعالم "ماكينة جديدة" يستدعي بها الكتب ورقيا من خلال وضع العملة كما يستدعي المشروب من بعض الماكينات حاليا من خلال ماكينة تقديم المشروبات بالعملة.

وقال سعيد عبده: "علينا أن نعي خطورة وسرعة التطور المذهل الذي يحدث الآن في عالم النشر علي مستوي العالم وضرورة مواكبة والاستفادة منها لكي نلحق بكل تلك الطفرة".

من جانبه عقد الدكتور شوقي سالم، مقارنة بين عمليات النشر الورقي والنشر الإلكتروني وشرح تطورات التحول تدريجيا مع النشر التقليدي والنشر الإلكتروني بكل أبعاده وأشكاله.

كما تحدث عن اقتصاديات المعرفة وتاريخ تطورها ونشأة بعض الاقتصاديات القوية لنظم إدارة معلومات المعرفة مثل جوجل وأمازون وويندوز.

واستعرض بعض الأمور المتعلقة بالنشر التقليدي والإلكتروني مثل التكاليف ومنها تكاليف النشر والتكاليف الإضافية وتكاليف الرقمنة وتكلفة نقص المعلومات.

ثم تناول "سالم" أشكال متطورة من النشر الإلكتروني كنموذج لتقنيات عالية الجودة يتم تطبيقها في الدول المتقدمة، كما تحدث عن عمليات التسويق لأوعية النشر الإلكتروني المختلفة والمعوقات التي تواجهها مثل قلة حركة الإنتاج الفكري العربي، وانخفاض الإقبال على القراءة، الضرائب والرسوم على أجهزة الحاسب وملحقاتها، كذلك عدم وجود التدريب المتخصص، وعدم التعود على استخدام الكتاب الإلكتروني الدراسي أو البحثي.

وتحدث حسين البنهاوي، عن مستقبل القراءة في العصر الرقمي مستعرضا مستقبل القراءة في ظل التحول الرقمي للنصوص من الصيغ الورقية إلى الرقمية من خلال مقدمة تناول فيها المشكلة البحثية وتساؤلاتها ومنهجية البحث ومنها مفهوم الدراسة المستقبلية وتاريخ الأوعية المعلوماتية، تاريخ التناول المعلوماتي كذلك العادات القرائية الورقية والرقمية.

كما استعرض البنهاوي العوامل الفسيولوجية المصاحبة للقراءة الرقمية كذلك العوامل النفسية المصاحبة للقراءة الرقمية.