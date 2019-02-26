مصر | غدا.. نظر طعن 271 متهما بقضية "حسم 2" و"لواء الثورة" على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر طعن 271 متهما بقضية "حسم 2" و"لواء الثورة" على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة النقض، غدا الأربعاء، الطعن المقدم من 271 متهم بقضية "حسم 2" و"لواء الثورة"، على قرار إدراجهم السابق صدوره من محكمة جنايات "مدنية"، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3سنوات.

جدير بالذكر أن القضية المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة " تنظر جلساتها أمام محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، بعد إحالة القضية إلى القضاء العسكري.

وذكرت النيابة العسكرية في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، قيام المتهمين بقضية "حسم2" بإغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والإشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقرات الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014.

كما ادعت قيام المتهمين بقضية "لواء الثورة" بالإنضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء بإعتبارهم "طائفة ممتنعة" ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وتضم هذه القضية 271 متهم بالإنضمام لحركتي "حسم2" و"لواء الثورة".