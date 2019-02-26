أخبار مصر | 'الصحفيين' تناشد أعضائها سرعة سداد اشتراكات المشتغلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تناشد أعضائها سرعة سداد اشتراكات المشتغلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في انتخابات التجديد النصفي، المقرر انعقادها يوم 1 مارس المقبل.

وقال "عبدالرحيم"، في تصريحات له: "أتمنة من الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المحدد لها الجمعة 1 مارس".

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.