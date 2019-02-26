أخبار مصر | اللجنة النقابية لـ"عمال غزل المحلة" تكشف تفاصيل أزمة إضراب العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لـ"عمال غزل المحلة" تكشف تفاصيل أزمة إضراب العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رضا رشدي، عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة غزل المحلة، عن دخول عمال الشركة في إضراب مفتوح بسبب تأخر صرف رواتب شهر فبراير، مؤكدًا بأن العمل يسير بشكل جيد.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، منذ قليل، إن عمال شركة غزل المحلة دخلوا في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات التي كان من المفترض صرفها يوم 19 فبراير الجاري.

وأوضح في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن مصنع غزل "7" توقف لمدة ربع ساعة فقط، حيث قام مجلس إدارة الشركة بإرسال مندوبي صرف المرتبات للعاملين لإنهاء الأزمة واحتوائها.

وأكد أن الشركة قامت بصرف رواتب العاملين ظهر اليوم، موضحًا بأن المعاد المحدد لصرف الرواتب يكون علي فترتين الأولي يومي 4 و5 والثانية يومي 19 و20 بالنسبة لقسم الإنتاج، والتأخر جاء بسبب جمعها من العملاء وحالة الركود التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي.

وتابع: "الأزمة على مستوى شركات قطاع الغزل على مستوى الجمهورية، فهناك بعض الشركات لا تجد قبضها".