ننشر تفاصيل احتفالية حزب الوفد بمئوية «ثورة 1919»

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نائب رئيس الوفد: الاحتفالية تبدأ غدا وتستمر حتى شهر أبريل.. وتم دعوة رئيس الجمهورية وكبار الشخصيات والسفراء الأجانب.. وشركة متخصصة تتولى التنظيم.. ولندن وباريس يشاركان

كشف عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، عن كل التفاصيل المتعلقة باحتفالية «المئوية»، التى يقيمها الحزب بمناسبة بمرور 100 عام على ثورة 1919، التي قادها سعد باشا زغلول مؤسس الحزب، والمقرر إجراؤها فى 9 من مارس المقبل، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولى، حيث أكد انتهاء الحزب من وضع اللمسات الأخيرة للاحتفال، وأن الاحتفالات سوف تنطلق من الغد وحتى شهر أبريل المقبل، وتشمل العديد من الفاعليات بالحزب عددا من محافظات الجمهورية والمراكز الثقافية المتعددة.

بداية الاحتفالية وأكد النحاس فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" أن احتفال المئوية سوف يبدأ اعتبار من الغد الـ28 من فبراير، بافتتاح معرض الصور الخاصة بثورة 1919 بمقر حزب الوفد، أما الاحتفالية الكبرى فسوف تكون يوم 9 مارس المقبل بقاعة المنارة، حيث تم توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

بداية الاحتفالية وأكد النحاس فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" أن احتفال المئوية سوف يبدأ اعتبار من الغد الـ28 من فبراير، بافتتاح معرض الصور الخاصة بثورة 1919 بمقر حزب الوفد، أما الاحتفالية الكبرى فسوف تكون يوم 9 مارس المقبل بقاعة المنارة، حيث تم توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسئولين وكبار شخصيات الدولة، وعدد من السفراء الأجانب. شركة متخصصة وتابع النحاس: الحزب أسند مهمة تنظيم الاحتفالية إلى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى تنظيم مثل هذه الاحتفالات، مضيفا: سوف تبدأ فقرات الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الحزب وثورة 1919 ثم يعقبها كلمة لرئيس حزب الوفد، ويليها عدد من الفقرات الفنية والتاريخية والأوبريت، بالإضافة إلى فاعليات كثيرة خاصة بالمئوية، بالمجلس الأعلى للثقافة والأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية. وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الاحتفالية لن تقتصر على محافظة القاهرة فقط، وإنما سوف تشمل تنظيم عدد من الفاعليات بالمحافظات، وعدد من الفاعليات الخاصة بالمرأة الوفدية باعتبار أن ثورة 1919 حررت المرأة المصرية وحصلت منى خلالها على حقوقها السياسية والاجتماعية. (اقرأ أيضا: متظلمو الوفد: اجتماع لطرح الثقة في أبو شقة 14 ديسمبر) الاحتفال فى لندن وباريس الاحتفال فى لندن وباريس واستطرد: من المقرر أن تقيم جامعة لندن احتفالية لمدة 3 أيام بلندن بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 كما ينظم المعهد العالي العربي فى باريس احتفالية كبرى فى شهر أبريل المقبل، يتحدث بها محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق احتفالا بثورة 19. وفيما يتعلق بدعوة الأعضاء المفصولين من الحزب لحضور هذه الاحتفالية، أكد النحاس أن الشركة المنظمة هى الجهة التى ستتولى توجيه الدعوات إلى جميع الشخصيات العامة والوفدية، نيابة عن الحزب .(اقرأ أيضا: "ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابي في حزب الوفد") موقف الحزب من التعديلات الدستورية موقف الحزب من التعديلات الدستورية حول موقف الحزب من التعديلات الدستورية قال النحاس، إن حزب الوفد حزب ليبرالي ديمقراطي به العديد من المؤسسات، وحتى هذه اللحظة لم تعرض على مؤسسات الحزب النصوص النهائية للتعديلات الدستورية وعندما تعرض سوف يقوم الحزب بطرحها على القواعد الوفدية فى جميع المحافظات وسوف تقول جميع القواعد رأيها فى هذه التعديلات. وشدد على أن الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، ولكن ما تم داخل البرلمان خلال الفترة الماضية هو الحديث عن إجراء تعديلات من عدمها، لذلك ننتظر أن تأتى التعديلات بنصوصها النهائية حتى يتسنى للحزب إبداء رأيه بها. موقف الجبهة الوفدية موقف الجبهة الوفدية وواصل النحاس، بعد أخذ رأى المحافظات فى التعديلات الدستورية سوف يعقد الحزب اجتماعا عاما ليعلن عن الرأى النهائي للحزب، كما رفض النحاس التعليق على إنشاء الجبهة الوفدية، التى أعلن عنها محمد عبد العليم داوود والتى تندد بموافقة الحزب على التعديلات الدستورية. (اقرأ أيضا: هل يخطط أبو شقة لفصل السيد البدوي من حزب الوفد؟)

ومن الجدير بالذكر أنه فى الـ9 من مارس المقبل تحل مئوية ثورة 1919، التى انطلقت بسلسلة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسة البريطانية في مصر عقب الحرب العالمية الأولى، في أرجاء القاهرة والإسكندرية والمدن الإقليمية، بقيادة الوفد المصري الذي كان يرأسه سعد زغلول، بعد إلغاء الدستور وفرض الحماية وإعلان الأحكام العرفية، قبل أن تتصدى القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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