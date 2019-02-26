«شاروبيم» و«مرسي» يتفقدان مناطق «الإتاحة» لذوي البصيرة والإعاقة بالدقهلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي بالدقهلية، أماكن الإتاحة الخاصة بالمواطنين ذوي القدرات الخاصة داخل الديوان العام للمحافظة ومكتبه مصر العامة وحي شرق المنصورة . رافق المحافظ ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتوره هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والدكتورة أماني عزيز رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من النائبات وأعضاء المجلس القومي للمرأة. وتفقد «شاروبيم» و«مرسي» فاعليات الإتاحة لذوي البصيرة لإستخدام الحاسب الآلي ومعرض المشغولات اليدوية من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم ومعرض كتب لغير المبصرين بطريقه برايل بمكتبة مصر العامة. وأعربت «مرسي» عن سعادتها بالتعاون بين محافظه الدقهلية والمجلس القومي للمرأة وبوجودها في مدينه المنصورة. وقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر لمحافظ الدقهلية على رؤيته لدور المرأه المصرية في مختلف المجالات وسعيه لحل كل المشكلات التي تواجهها وكذلك على ايمانه بقدرة متحدى الإعاقة على الابداع والتفوق . محافظ الدقهلية ومايا مرسى يتفقدان مناطق «الإتاحة» لذوي البصيرة والإعاقة محافظ الدقهلية ومايا مرسى يتفقدان مناطق «الإتاحة» لذوي البصيرة والإعاقة محافظ الدقهلية ومايا مرسى يتفقدان مناطق «الإتاحة» لذوي البصيرة والإعاقة محافظ الدقهلية ومايا مرسى يتفقدان مناطق «الإتاحة» لذوي البصيرة والإعاقة

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