شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: مصر تؤكد أهمية تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته أمام الوفد رفيع المستوى للدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن العام 2018 شهد وضع استراتيجية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذها، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لحوار مجتمعى لكل الجهات المعنية والمهتمة، بما فيها منظمات غير حكومية لتحقيق التنمية في مجال الشفافية، فضلا عن إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك لمنع أي تفرقة على أساس ديني داخل المجتمع المصري.

وأضاف «شكري» إن هناك العديد من الدول التي يتواجد بها جماعات إرهابية تحتاج إلى مساعدات لنشر الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومن يمولونه مع الاحتفاظ بحقوق الإنسان والتعايش السلمي.