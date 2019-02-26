وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب تزامنا مع خطط التنمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من رجال الجيش الثاني الميداني، وأكد القائد العام أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، مقدماً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار في سيناء.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لإستعادة الأمن والإستقرار، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكداً أن عظمة وإرادة المقاتل المصري لا تعرف المستحيل وأن القوات المسلحة والشرطة يخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه إلى آرائهم وإستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب وأوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على أعلي معدلات التدريب والإستعداد القتالى والعمل الجاد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وأشار القائد العام إلى ضرورة الإنتباه إلى حروب الجيل الرابع والشائعات التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل جهود القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثاني تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.