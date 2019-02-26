شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تختتم الملتقي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت كلية التمريض بجامعة القاهرة، الثلاثاء، فعاليات الملتقي القومي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات المصرية، تحت عنوان «التعاون والتنافسية: نحو خريج ذو جودة عالية بمؤسسات الرعاية الصحية»، والمقام برعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة عمداء كليات التمريض بالجامعات المصرية، وعدد من الجهات المختصة بمجال التمريض، منها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثلين لوزارة الصحة المصرية، وذلك على مدي يومين بقاعة الإحتفالات بكلية التمريض.

وشهد فعاليات الملتقي، الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض بالجامعة، والدكتورة عزة أغا نائب رئيس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقي أكد على عدد من التوصيات للإرتقاء بمهنة التمريض، من بينها أن يتم عمل امتحان موحد لجميع خريجي كليات التمريض كشرط أساسي للترخيص لمزاولة المهنة، وتنمية قدرات الطلاب على الإمتحانات المؤهلة، وإنشاء نظام موحد للتواصل بين وحدات الجودة على مستوي كليات التمريض بمصر، والعمل على تحويل البرامج الدراسية بكليات التمريض إلى برامج مبنية على الكفايات.

كما أكد الملتقي القومي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات المصرية، على أهمية عمل اتفاقيات تعاون مع المستشفيات الحاصلة على الاعتماد للتدريب العملي للطلاب أثناء الإجازة الصيفية، وانعقاد ملتقي قومي للجودة في تعليم التمريض تستضيفه جامعة مختلفة كل عام، إلى جانب الاستفادة القصوى من رأي مستفيدي الخدمة في البرامج الجديدة التي تفي بإحتياجات المجتمع.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مهنة التمريض مهنة سامية، وتمثل ضلعا رئيسيا في تقديم الخدمة الطبية، وأن الإرتقاء بمستوي التمريض يعتبر مهمة سامية، وهذا لن يحدث إلا بالارتقاء بالتعليم الفني للتمريض، موضحًا أن التمريض لا يقل أهمية في المنظومة الصحية عن الطبيب، وأن العمل الطبي لن يكتمل إلا بوجود التمريض الذي لايقل أهمية عن العمل الطبي، مضيفًا أن أي نقص في أعداد التمريض، أو وجوده دون المستوي، يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف الخشت، أن من أهم السياسات الحاكمة للارتقاء بجودة مهنة التمريض، هو رفع مستوى التعليم في كليات التمريض، وترسيخ أخلاقيات المهنة من أجل رفع معدلات الآداء في القطاع الصحي، إلى جانب توفير أكبر قدرمن عناصر الجودة في التمريض من خلال نظم وقياسات فاعلة، مشيرًا إلى أهمية التمريض في الرعاية الصحية المتكاملة.

وفي كلمتها في الملتقي، قالت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية التمريض من الكليات الأكثر تميزا بجامعة القاهرة، خاصة إدارة الوافدين التي تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرةً إلى أن كلية التمريض تتميز بالتحديث والتطوير لمواكبة التطورات العالمية على المستوي المهني باتباع نظام الساعات المعتمدة وتبني فكرة تطوير العقل المصري الذي أطلقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأشارت الدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض بالجامعة، إلى أن الملتقي استهدف بناء الثقة والشراكة بين وحدات ضمان الجودة بكليات التمريض، ونظم الجودة بمؤسسات الرعاية الصحية لتحقيق أعلي مستوي من الخدمة التمريضية.

وأوضحت الدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة القومية لوحدات ضمان جودة التعليم، أن أهمية المؤتمر تأتي في اطار مناقشة سبل تطوير التعليم بكليات التمريض لإعداد خريج ذو جودة عالية.