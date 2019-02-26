شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «الأذان المُوحد» نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، عن سعادته بانطلاق مرحلة البث التجريبي للأذان الموحد، والتي بدأت بأكثر من مائة مسجد بمحافظة القاهرة، ليتم التوسع فيها تدريجيًا لتشمل جميع المساجد، لافتا أن التوسع سيتم حاليًا وفق إمكانيات الجهة المنفذة، غير أن الوزارة ستتوسع في التعاقد مع شركات متعددة للإسراع في تنفيذ واستكمال المشروع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، اليوم، الثلاثاء، أن مشروع الأذان الموحد يُعد نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، فالعبرة من الأذان هو تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وكلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستحرص على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، كما أنها ستراعي فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة في ضوء توقيت رفع الأذان بها.

وأوضح أن المشروع سيقضي على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الأذان الموحد حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعي للأذان.

يذكر أن بث الأذان الموحد بمساجد محافظة القاهرة قد بدأ في عهد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، إلا أنه تم إيقاف المشروع عقب ثورة 25 يناير والتغييرات الوزارية التي أعقبت الثورة.