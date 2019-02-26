شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول سيدة بأسيوط بـ«الفياجرا النسائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت سيدة مصرعها عقب تناولها قرصًا دوائيًا يعرف بـ«الفياجرا النسائية» وأثناء ممارسة العلاقة الحميمة بقرية الواسطى بمركز الفتح في أسيوط وفقاً لتقرير الطب الشرعي. تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من المدعو «مؤمن. م. ح» المقيم بقرية الواسطى دائرة المركز يفيد بمصرع زوجته المدعوة «صابرين.م.ع» 25 سنة. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وبالمعاينة تبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث. وقال الزوج في محضره إنه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة تناولت الزوجة «الفياجرا النسائية» ولقيت مصرعها بعدها بدقائق. وجاء تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة موافقة لأقوال الزوج وأن الوفاة بسبب تناولها «الفياجرا» وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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