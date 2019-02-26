شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة» يعلن دعم «الوفد» لضياء رشوان نقيبًا للصحفيين «طالما يسير على الحق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن «الإعلام أصبح سلطة من سلطات الدولة، خاصة أن الكلمة لها أثر وقوة مثل المدفع».

جاء ذلك في معرض إعلانه دعم «الوفد» وصحيفته الحزبية لرئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين.

وأوضح «أبوشقة»: «نحن في هذه المرحلة التي نؤسس فيها لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، نؤسس أيضًا لوجود حريات حقيقية، لذا فإن المجتمع في حاجة إلى رجال مثل ضياء رشوان في تلك المرحلة لنسير على الطريق الصحيح الذي قرر المصريون أن يسيروا فيه، لنكون أمام الرأي والرأي الآخر وتحقيقًا للديمقراطية»، مُعتبرًا أن ذلك «من ثوابت حزب الوفد الذي دافع عنها طوال تاريخه العريق».

وأضاف: «أعلن باسمي واسم صحفيي جريدة الوفد دعمنا الكامل للكاتب الصحفي ضياء رشوان طالما يُسير على الحق والدفاع عن الإعلام والصحفيين من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة، خاصة وسط التقدم الكبير الذي يحدث في مجال التكنولوجيا، لذلك يجب أن نكون أمام مواكبة حقيقية لهذا التطور حتى يعود بشكل إيجابي على الوطن والمواطن».

وتابع:«إننا ندعم وندافع عن استقلالية الصحافة والإعلام في كل القوانين التي تساهم في هذا الشأن، وسيتم دعمها من بيت الأمة قبل دعمها في البرلمان، لأن الاستقلال ليس استقلال شخصية، كما أن الحصانة ليست لصاحبها ولكن هي حصانة تتعلق بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة وليست مصلحة شخصية.. دعمنا استقلال الإعلام والصحافة أيضًا (يعد) دعمًا لإرادة المصريين لأن الصحفي والإعلامي الحر هو ضمير واللسان المعبر عن الأحلام والآمال لأبناء هذا الشعب».