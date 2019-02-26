شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية؟.. «النقل» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تُفيد بفرض رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية.

وأكد المركز الإعلامي نقلاً عن وزارة النقل أنه يتم تحصيل رسوم بقيمة 7 جنيهات على الحمولات ذات الوزن الثقيل فقط، والتي تبدأ من 15 كجم، ولا يدخل ضمنها الأمتعة الشخصية للركاب، مضيفةً أن هذه الرسوم ليست جديدة أو مستحدثة ولكنها لم تكن مفعلة وسيتم تفعيلها، مشددةً على وجود رقابة من قبل المحصلين وأفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات للكشف عن تذاكر القطارات أثناء الرحلة.

وأضافت الوزارة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح واستغلالها في تطوير مرفق السكة الحديد، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).