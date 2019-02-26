«جنايات الإسكندرية»: السجن 10 سنوات لشخصين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شخصين بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عبدالحميد عبدالجواد والمستشار وائل رجب السيد. تعود أحداث القضية لسنة 2013 عندما تمكن ضباط مباحث إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على المتهمين باشتراكهم في أعمال عنف بمنطقة ميدان سيدي جابر شرق المدينة، وكشفت التحريات قيام المتهمين بالاعتداء على المواطنين بميدان سيدي جابر بالأسلحة النارية والبيضاء وعطلوا عمدا وسائل النقل العام وترام الإسكندرية، كما اعتدوا على أفراد قوات الأمن. وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالتهم للمحاكمة ليصدر الحكم المتقدم.

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