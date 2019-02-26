شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: قطع المياه عن 17 منطقة السبت المقبل لمدة 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتزامها قطع المياه عن 17 منطقة سكنية، نظرًا لقيامها بأعمال الصيانة في محطة المرج، استعدادًا لفصل الصيف.

ووفق بيان للشركة، الثلاثاء، تمتد الانقطاعات ما بين العاشرة من صباح السبت المقبل إلى الثامنة من مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة المناطق المتأثرة بالانقطاعات، وهي: «منشية السد العالي، أرض أبو رجيلة، مشيخة العروبة، تقسيم أبو العز، إسكان الوادى القديم والجديد، إسكان العبد القديم والجديد، إسكان إسبيكو القديم والجديد، أرض الريان وعرب الجرعان، مساكن النيل بجميع حروفها، مساكن القاهرة ج و د، إسكان صف الضباط، الإسكان الاجتماعى أملاك 2، تقسيم مكة والرجاء والفيروز والأحلام والبرهانية، إسكان الدلتا 1 و 2، إسكانات أطلس 2، إسكانات الجيزة e، تقسيمات الأهالى خلف إسبيكو».

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاعات، مُشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، مُتواجدة في المناطق المتأثرة، وأنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.