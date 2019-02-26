شكرا لقرائتكم خبر عن الكاردينال ليوناردو ساندرى: «مصر بلد الأمن والأمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما عن سعادته بزيارته الرعوية بمصر وعدد من المحافظات بالصعيد.

وقال «مصر الأمن والأمان وهي التي استقبلت العائلة المقدسة هروبا من بطش هيرودس الملك بالقدس بفلسطين».

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل الكاردينال ساندرى لويناردو، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة في التدشين الرمزي لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما ستتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، في إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندري لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك في زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبراشية، كما سيلتقي نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات في دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر وعددا من الإبراشيات بالمحافظات المختلفة، في الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزي والملك الكامل الأيوبي.

ووضع الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، منذ قليل، إكليلا من الزهور على قبر ألكسندر إسكندر، رئيس أساقفة أسيوط، بمزار الآباء المطرانية بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موتزارو، والمنسنيور جان ليمشوا، مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال.