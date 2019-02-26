بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير بفرع البنات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير بفرعي البنين والبنات، بمدينة نصر.

وافتتح رئيس الجامعة، بوابة فرع البنات الجديدة، "البوابة الحضارية"، وبوابة فرع البنين الجديدة بجوار كلية التربية بنين، موضحًا أن التكلفة النهائية لهذا المشروع وصلت إلى 10 ملايين جنيه، وتم تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير العلمية والهندسية، بهدف تسهيل عملية دخول الطلاب والطالبات، وتم افتتاح الطريق الجديد بين كليتي تجارة وكلية العلوم بفرع الجامعة للبنات بالقاهرة.

وشارك المحرصاوي في حملة التبرع بالدم ، التي تنظمها "رابطة أزهري من أجل مصر"، لمصابي قوات الشرطة والقوات المسلحة، و تحقيقا للدعم المتبادل بين الجامعة والقوات المسلحة المصري.

وحث المحرصاوي الطلاب على المشاركة الإيجابية في الحملة، مؤكدًا ثقته التامة في أبناء الأزهر، بضرب المثل والقدوة لبقية شباب وطنهم، لما يتمتعوا به من أخلاق وقيم الانتماء وحب الوطن.