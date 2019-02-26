800 جنيه للمتر بالقاهرة.. ننشر تكلفة تراخيص البناء والهدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريا رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، متضمنًا استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017.

وأضاف الوزير، أن هذا القرار مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعًا لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص.

وينشر الخليج 365 قيمة متوسط تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، والترميم والهدم، والتي جاءت على النحو التالي:

قيمة متوسط تكاليف إنشاء المتر المسطح:

- 800 جنيه لمحافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية لـ6 أكتوبر والمدن الجديدة في هذا النطاق.

- 500 جنيه لباقي المدن والمراكز بالمحافظات.

- 200 جنيه للقرى.

قيمة تشطيب الواجهات وأعمال العدم:

- حساب تكاليف تشطيب الواجهات الخارجية لعقار قائم، بتحديد 5% من فئة المتر المسطح للمباني مضروبا في مساحة الأدوار التي يجرى تشطيب واجهتها.

- تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة 10% من تكلفة إنشاء المتر المسطح، وتقدر قيمة تكلفة المتر الطولي الأفقي لإنشاء خوازيق سند الجوانب بنسبة 50% من فئة إنشاء المتر المسطح.

- تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقا للمادة الأولى (متوسط تكاليف إنشاء المتر المسطح) مضروبا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة.

وشمل قرار وزير الإسكان، التزام المهندسين والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات.