تخفيف إعدام متهمين إلى المؤبد في قضية "خلية العمليات المتقدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

خففت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة" إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة الطعون العسكرية، في 28 نوفمبر الماضي، قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما بالإعدام في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وحجزت القضية لليوم لصدور الحكم سالف الذكر.

وتقدم محامو المتهمين، في وقت سابق بطلب إلى المدّعى العام العسكرى يلتمسون إعادة النظر فى الحكم النهائى الصادر بإعدام موكليهما أحمد أمين غزالى، وعبدالبصير عبدالرؤوف.

وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية، رفضت طعن المتهمين الاثنين، وأيدت إعدامهما ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائيًا باتًا، بينما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين على حكم إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، ليصدر ضدهم مؤخرًا حكما بالسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية المتهمين فيها برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدًا لاغتيالها.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العسكرية كشفت عن تلقى المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، فيما تولت جماعة الإخوان الإرهابية تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن الأهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.