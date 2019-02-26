مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 59 مخالفة سحب متنوع، 108 كلبش، 2 مخدرات، 15 سرفيس، 8 توك توك، 35 نموزج 125، وفي مجال المرافق تم ضبط 125 كرسي، تروسيكل، 4 شمسية، 2 كنبة، 2 سلم خشب، 47 يافطة إعلانات، أسطوانة غاز، 4 استاند، 2 ميزان،،43 اعلان بدون ترخيص، 11 طقطوقة، 3 عشة، رفع 25 طن قمامة، 2 غرزة شاي، 30 قمامة، ماكينة أحذية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابي وبحوزته كمية من الهيروين المخدر بالحوامدية



تمكن رجال مباحث مركز شرطة الحوامدية، من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، بمنطقة المقابر، دائرة مركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، مفادها تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في المواد المخدرة، ومتخذين منطقة المقابر بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية والقبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر، هواتف محمولة، مبالغ مالية، وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

