مصر | ٣١ مارس.. نظر تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة في الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣١ مارس.. نظر تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة في الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة جنوب القاهرة، جلسة ٣١ مارس المقبل لنظر تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة السابق، وآخر، في واقعة تلقيهما رشوة قدرها 2 مليون جنيه.

وكانت محكمة مستأنف باب الشعرية، قررت تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، وآخر 45 يومًا لتورطهما في تلقي رشوة مقدارها 2 مليون جنيه.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة.