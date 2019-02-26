مصر | حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من "م. ن" يفيد بسرقة سيارته من أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتبين أنهما "عاطف ن"، و"عرفه ع" عاطلين.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إخلاء سبيل صاحب الكلبين في واقعة "طفل مدينتي" بكفالة 2000 جنيه

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة، اللذين عقرا طفلا، بعد مطاردته بالقاهرة الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

وكان أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.