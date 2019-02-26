مصر | تعرف على أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد بقضية "العائدون من ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد بقضية "العائدون من ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، بحكمها في إعادة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا"، حضوريا لـ ١٠ متهمين وغيابيا لـ ٤ آخرين.

وعاقبت المحكمة كل من أحمد إمام محمد ومحمود عيدأحمد خليل بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد ١٥ عاما على ٣ متهمين وهم مصطفى عبدالوهاب وأنور وجدي محمد، وأحمد كامل محمد.

وعاقبت المحكمة يحيي محمد السيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن المشدد ٣ سنوات لكل من بدر البيومي شيرين حسنين ومحمد رمضان عبدالكريم وعمرو فاروق صابر ومحمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد أبوالمجد محمد وأحمد عبدالحميد السيد ومصطفى عبدالله عبدالمقصود.

كما الزمت المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وفى أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين فى القضية، والغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وامرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.